به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز ملی دماوند در یادداشتی نوشت:کوه دماوند، نماد استوار و باشکوه سرزمین‌مان، تجلی‌گاه تاریخ، اسطوره، فرهنگ و طبیعت ایران است. حفاظت از دماوند، نه یک انتخاب، که یک مسئولیت تاریخی، اخلاقی و ملی است.

در ادامه این یادداشت آمده:قله‌ی سترگ و سپیدفام دماوند، با قامتی افراشته در دل البرز، نمادی از شکوه، پایداری و روح بلند ملت ایران است. این کوه سرفراز، که در حافظه تاریخی، فرهنگی و اسطوره‌ای این سرزمین نقشی ماندگار دارد، همواره الهام‌بخش ادیبان، هنرمندان و دوستداران طبیعت بوده است،

امروز، در کنار بزرگداشت این گوهر بی‌بدیل طبیعت ایران، مسئولیتی سنگین نیز بر دوش ماست: حفاظت از محیط زیست دماوند.

دماوند، فراتر از یک پدیده‌ی زمین‌شناختی، مظهر هویت ملی و طبیعی ایران است.

وظیفه‌ی ما، چه به‌عنوان نهاد‌های مسئول، چه به‌عنوان شهروندان دغدغه‌مند، روشن و حیاتی است:

