به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر، همپوشانی و بهره گیری از ظرفیتهای نمایندگان مجلس در برون رفت از چالشها در اجرای پروژههای عمرانی و جلب همکاریها در اخذ مجوزات از وزارت خانهها برای انجام طرحهای عمرانی در سطح ملی در قائم شهر را از اهداف تشکیل جلسه هم اندیشی پارلمان شهری با نمایندگان مجلس عنوان کرد که این همکاری و تعاملات باعث سرعت بخشی روند اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در شهر قائم شهر خواهد شد.

حامد ابراهیمی احداث تقاطع زیرگذر راه آهن در منطقه چشمه سر، تکمیل پروژه نیمه تمام تقاطع زیرگذر خلبان شهید مهدوی، مطالعه و اجرای صحیح تقاطع چمازکتی، بازگشایی محور ارتباطی تقاطع الغدیر به جاده کیا کلا و بازگشایی کنار گذر افراقلم به متانکلا را از برنامههای محوری شهرداری قائم شهر عنوان کرد که اجرای آنها با کارکردهای فرا استانی و ملی نیازمند اختصاص اعتبارات دولتی است.

همچنین علیپور شهردار قائم شهر جذب اعتبارات ملی در تکمیل پروژههای عمرانی با کارکردهای ملی را مطالبه جدی مردم این شهر عنوان کرد که طرح هدایت آبهای سطحی، ایجاد زیرگذرهای ریلی درکاهش حجم ترافیک شهری، احداث و راه اندازی مجموعه پردازش زبالهها، لندفیل و تصفیه خانه شیرابه زباله از جمله کارهای انجام شده شهرداری قائم شهر در حوزه عمران و پسماند برشمرد که با تخصیص و تزریق اعتبارات ملی این پروژهها در سال ۱۴۰۵ تکمیل و آماده بهره برداری خواهند شد.

فرماندار قائم شهر با اشاره به اهتمام جدی استاندار مازندران به حل معضل پسماند اظهار امیدواری کرد با ورود سرمایه گذار وبا کمک نمایندگان مجلس در جذب اعتبارات ملی پروژههایی در دست اقدام پسماند قائم شهر تکمیل خواهد شد.

قربانی با بیان اینکه هیچ گونه تفاوت و تمایز عملکردی بین شهرداریها و دولت در خدمت رسانی به مردم وجود ندارد تاکید کرد: همه ما در یک ساختار حکومتی ودر کنار پارلمان شهری و شهرداری از هیچ کوششی برای خدمت رسانی به مردم دریغ نخواهیم کرد.

نماینده مردم قائم شهر سوادکوه سوادکوه شمالی و سیمرغ جویبار در مجلس توجه به مناطق کم برخوردار و حاشیههای شهر و ارائه خدمات یکسان به شهروندان رامهم دانست و از عملکرد دستگاههای مرتبط عمرانی استانی و ملی در اجرای ناقص پروژهها از جمله طرح زیرگذر شهید مهدوی در قائم شهر و تاخیر و تعلل در اجرای طرح بازگشایی محور ارتباطی تقاطع الغدیر به جاده کیاکلا انتقاد کرد.

عباسی، تفاوت در عملکرد دوگانه دستگاههای مسئول استان در بلندمرتبه سازی غرب و شرق و مرکز مازندران را یک خسارت برای شهرهای محروم ازاین ضوابط نام برد و خواستار تجدید نظر کارشناسی و اعمال قانون برابر در این حوزه برای رونق و توسعه ساخت و سازها به ویژه انبوه سازی مسکن در شهرهای مرکزی استان، چون قائم شهر دومین شهر پرتراکم کشورشد.

علی کشوری نماینده مردم قائم شهر، سیمرغ، جویبار، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس، تعامل بین نمایندگان پارلمان شهر و مجلس را یک اتفاق مبارک برای توسعه و آبادانی بیشتر شهرها دانست و تاکید کرد با ایجاد این هم افزایی روند اجرای پروژهها و خدمات رسانی به شهروندان در قائم شهر تسهیل گری و با سرعت بخشی انجام پروژههای باکارکردهای ملی آثار و برکات فراوانی برای شهروندان این شهر و هموطنان خواهد داشت.

همچنین با آمادگی نمایندگان پارلمان شهری و مجلس شورای اسلامی قرار شد برای پیگیری موضوعات تاحصول نتایج، تشکیل این جلسه هم اندیشی به صورت فصلی در قائم شهر ادامه یابد.