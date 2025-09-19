استاندار مرکزی در جریان سفر به شهرستان ساوه دو طرح ساختمان شهرداری و سالن ورزشی شهر نوبران را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ساختمان شهرداری نوبران و سالن ورزشی شهر نوبران در جریان سفر استاندار مرکزی به شهرستان ساوه و با حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این دو طرح بالغ بر یک هزار میلیارد ریال بوده که بهرهبرداری از آنها نقش مهمی در ارتقاء خدمات شهری و توسعه زیرساختهای ورزشی منطقه خواهد داشت.