پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان از تغییر ۱۵ امام جمعه در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت الاسلام علی حسنی سعدی در مراسم معارفه امام جمعه جدید شهرستان فهرج، گفت: همه سیستمها و دستگاههای دولتی تغییر و تحولاتی دارند و ما در استان کرمان به علت جنگ تحمیلی ۱۲ روزهای که گذشت باعث شد این تغییر و تحولات به تأخیر بیفتند.
وی افزود: در استان کرمان ۱۵ تغییر در مسئولیت ائمه جمعه در حال انجام است و با نیروهای جوانی که به سیستم ائمه جمعه استان اضافه شدهاند بتوانیم شبکه امامت استان کرمان را پویاتر و قویتر کنیم.
حجت الاسلام حسنی سعدی، افزود: نکتهای که در رأس امور ائمه جمعه کشور قرار گرفته است بحث احیای مساجد است که با نگاه ویژه ریاست جمهور دارند و اقدامات خوبی که انجام شده است بتوانیم با خدمات دولت در مساجد، مشکلات و معضلات مردم را برطرف کنیم.