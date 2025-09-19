به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت الاسلام علی حسنی سعدی در مراسم معارفه امام جمعه جدید شهرستان فهرج، گفت: همه سیستم‌ها و دستگاه‌های دولتی تغییر و تحولاتی دارند و ما در استان کرمان به علت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه‌ای که گذشت باعث شد این تغییر و تحولات به تأخیر بیفتند.

وی افزود: در استان کرمان ۱۵ تغییر در مسئولیت ائمه جمعه در حال انجام است و با نیرو‌های جوانی که به سیستم ائمه جمعه استان اضافه شده‌اند بتوانیم شبکه امامت استان کرمان را پویا‌تر و قوی‌تر کنیم.

حجت الاسلام حسنی سعدی، افزود: نکته‌ای که در رأس امور ائمه جمعه کشور قرار گرفته است بحث احیای مساجد است که با نگاه ویژه ریاست جمهور دارند و اقدامات خوبی که انجام شده است بتوانیم با خدمات دولت در مساجد، مشکلات و معضلات مردم را برطرف کنیم.