آتشسوزی در تالاب شورگل حسنلو پس از دو ساعت عملیات مستمر نیروهای محیط زیست و آتشنشانان نقده و محمدیار مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از مهار آتشسوزی در تالاب شورگل حسنلو خبر داد. حجت جباری اعلام کرد که آتشسوزی که عصر پنجشنبه ۲۷ شهریورماه در بخشهایی از این تالاب آغاز شده بود، با کوشش مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نقده و همکاری آتشنشانان شهرهای نقده و محمدیار پس از دو ساعت مهار شد.
وی افزود: برآورد اولیه نشان میدهد که حدود یک و نیم هکتار از عرصههای تالاب ۳۵۰ هکتاری شورگل دچار حریق شده است. در بخشهایی که خودروهای آتشنشانی قادر به دسترسی بودند، عملیات اطفا با تجهیزات مکانیزه انجام گرفت و در سایر مناطق نیز خاموشی به صورت دستی صورت گرفت.
جباری ضمن تاکید بر اهمیت زیستمحیطی تالابها در حفظ تنوع زیستی و کاهش مخاطرات محیطی، خاطرنشان کرد که بررسی علت آتشسوزی و میزان دقیق خسارتها در دست انجام است و پس از تکمیل ارزیابیها اطلاعرسانی خواهد شد.