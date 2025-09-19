به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، بنا بر اعلام پلیس ایالت بلوچستان پاکستان بر اثر انفجار بمب در نزدیکی یک ایستگاه تاکسی در شهر «چمن» طی شب گذشته دست‌کم ۵ نفر جان باختند و یک نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

«عبدالله چیمه» رئیس پلیس چمن گفت: این انفجار در کنار یک خودرو رخ داده و ماهیت آن در حال بررسی است.

وزارت امور داخلی بلوچستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی محل انفجار را محاصره کرده و تیم‌های تحقیقاتی در حال جمع‌آوری شواهد برای مشخص‌کردن نوع و انگیزه این حمله هستند.

این حادثه تنها ساعاتی پس از آن رخ داد که در منطقه «کیچ» بلوچستان نیز انفجار یک خودروی حامل مواد منفجره، منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد.

همچنین پایگاه رسانه‌ای خراسان دائری در گزارشی از انفجار انتحاری در گذرگاه چمن ـ اسپین‌بولدک میان پاکستان و افغانستان خبر داده و اعلام کرد: یک بمب‌گذار انتحاری اتباع افغان در حال بازگشت از پاکستان را در گذرگاه مرزی چمن ـ اسپین‌بولدک در ایالت بلوچستان هدف قرار داد.

شاهدان عینی به «خراسان دائری» گفتند این حادثه در سوی پاکستانی مرز رخ داد و «حداقل چهار جسد» دیده شده است. جزئیات بیشتر این رویداد هنوز منتشر نشده است.

وقوع پیاپی این حملات بار دیگر ناامنی‌های شدید در بلوچستان و به‌ویژه مناطق هم‌مرز با افغانستان را برجسته کرده است؛ مناطقی که به دلیل فعالیت گروه‌های مسلح و قاچاقچیان، همواره کانون نگرانی‌های امنیتی دولت پاکستان محسوب می‌شوند.