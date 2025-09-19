رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی استان مرکزی از تکرار مکرر واژگونی خودرو‌ها در این بلوار و از حساس نشدن دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع ابراز تعجب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایران نژاد گفت: حادثه‌ای تلخ در بلوار شهید آنجفی اراک رقم خورد؛ واژگونی یک دستگاه پراید ۱۱۱ در ساعت ۲۰:۱۴ شب گذشته جان نوجوانی ۱۷ ساله را گرفت و راننده خودرو را به شدت مصدوم کرد.

او ادامه داد: با اعلام حادثه به واحد ارتباطات اورژانس، یک گروه از فوریت‌های پزشکی فوراً به صحنه اعزام شد، اما متأسفانه تلاش‌ها برای نجات جان سرنشین نوجوان نتیجه‌ای نداشت و راننده خودرو نیز بعد از دریافت اقدامات درمانی اولیه در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شد.