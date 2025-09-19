استاندار مرکزی: مشارکت خیرین نقش مهمی در افزایش سرانه آموزشی و پیشرفت مناطق داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در حاشیه بهرهبرداری از تعدادی طرحهای عمرانی در شهر نوبران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، ۳۸ مدرسه در استان مرکزی آماده بهرهبرداری است، گفت: ۱۸ مدرسه در هفته دولت افتتاح شد اما باید توجه داشت که مشارکت خیرین با توجه به محدودیت منابع دولتی عاملی کلیدی در توسعه مدارس است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: نیازهای روستاها تغییر یافته و اشتغال و کارآفرینی اکنون اولویت دارد تا از مهاجرت جوانان جلوگیری و روستاها به مراکز تولیدی تبدیل شوند.
او توسعه متوازن را اساس پیشرفت دانست و ادامه داد: با بازدیدهای میدانی، مشکلات در سراسر استان شناسایی و راهکارهای اجرایی طراحی میشود.
استاندار مرکزی همچنین با اشاره به موفقیت استان در مدیریت جنگ اخیر و گرامیداشت یاد شهدا گفت: در این ایام هیچ کمبودی در استان احساس نشد و استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای برتر در هماهنگی و مدیریت این بحران شناخته شد.
زندیهوکیلی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به تصادفات پرتلفات در محور ساوه–همدان، یکی از علل مهم آن را سرعت غیرمجاز و خستگی رانندگان دانست و با تأکید بر رعایت قوانین رانندگی و تولید خودروهای ایمنتر از برنامهریزی برای ارتقاء ایمنی، دوبانده کردن جادهها، و تخصیص اعتبارات ملی برای بهبود زیرساختهای جادهای استان خبر داد.