مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، بر اساس آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده پل خواب و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر (شمال به جنوب) محدوده ولی آباد و محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد سنگین است.

تردد وسایل نقلیه در محور‌های فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است. ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

براساس این گزارش، تردد در سایر محور‌های کشور روان است.