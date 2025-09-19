به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مردانی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی کشور و زیربنای توسعه پایدار است گفت: مدرسه بدون معلم پذیرفتنی نیست و فرمانداران موظفند برای رفع هرگونه مشکل در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با گرامیداشت تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموزی را ارج نهاد و افزود: آموزش و پرورش مهمترین سرمایه‌گذاری کشور است و نگاه ما به این حوزه باید کلان، راهبردی و سرمایه‌ای باشد.

استاندار گفت: شورا‌های آموزش و پرورش در شهرستان‌ها و استان ظرفیت‌های ارزشمندی برای تصمیم‌گیری‌های اثربخش در حوزه فرهنگی دارند و لازم است بر اساس نیازسنجی دقیق، سیاست‌گذاری و آسیب‌شناسی در این شورا‌ها انجام شود تا مشکلات موجود کاهش یابد.

مردانی با بیان اینکه آموزش و پرورش اولویت نخست دولت چهاردهم است افزود: همه مسوولان موظفند در قبال نسل‌های آینده احساس مسوولیت کنند و برای تحقق اهداف بلند تعلیم و تربیت تلاش کنند.

وی تاکید کرد: شورا‌های آموزش و پرورش نیز باید تدابیر لازم را برای آغاز سال تحصیلی پرنشاط و منسجم اتخاذ کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس، فضای عمومی استان باید به این ۲ رویداد مهم معطوف شود و مدیران آموزش و پرورش برنامه‌های فرهنگی و پرنشاطی را اجرا کنندو هماهنگی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و همه جوانب مربوط به سال تحصیلی جدید باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد.

مردانی تاکید کرد: مدرسه بدون معلم پذیرفتنی نیست و فرمانداران موظفند گزارش دقیق در این زمینه ارائه دهند و در صورت وجود مشکل باید پاسخگو باشند و با تشکیل شورای تأمین، اقدامات لازم برای رفع کمبود معلم انجام گیرد و از همه ظرفیت‌ها باید استفاده شود تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند.

وی با اشاره به اهمیت سرویس مدارس گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل موظف به خدمات‌رسانی مطلوب هستند و نباید مشکلی در این حوزه ایجاد شود و با توجه به اینکه در هر شهرستان و بخش، دانش‌آموزان استثنایی وجود دارند باید سرویس مدارس برای آنها رایگان باشد.

مردانی حفظ سلامت دانش‌آموزان و سالم‌سازی محیط‌های آموزشی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: پلیس فتا و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا آسیب‌های فضای مجازی در مدارس کنترل شود و همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنان در دستور کار است و دانشگاه علوم پزشکی موظف به پشتیبانی از مدارس در این زمینه خواهد بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زیباسازی و رنگ‌آمیزی مدارس، توزیع تجهیزات و شناسایی دانش‌آموزان بی‌بضاعت از طریق ادارات بهزیستی، کمیته امداد امام و دیگر نهاد‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند.

مردانی تاکید کرد: همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان حق ندارند به دلیل بدهی، خدمات مدارس را قطع کنند و باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان سال تحصیلی را با نشاط آغاز کنند.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در برخی مدارس افزود: تانکر‌های سیار ۵۰۰ و هزار لیتری باید پیش از آغاز سال تحصیلی در مدارس نیازمند نصب و تجهیز شوند تا مشکلی در حوزه آب، برق و گاز وجود نداشته باشد و همچنین سیستم‌های اطفای حریق و موتورخانه‌ها باید بررسی و ایمن‌سازی شوند و از ورود افراد متفرقه به محیط‌های آموزشی جلوگیری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری توسعه عدالت آموزشی را از تاکیدات رییس‌جمهور برشمرد و گفت: برای تحقق این هدف باید از ظرفیت مولدسازی استفاده شود و مدارس سنگی جمع‌آوری شود و چنانچه املاک مازاد وجود دارد از طریق فروش آنها مدارس جدید احداث شود و فرمانداران نیز باید برای تسریع در روند جمع‌آوری مدارس سنگی و ترویج فرهنگ مدرسه‌سازی کمک کنند.

وی ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت را یکی از ضرورت‌های استان دانست و گفت: این هنرستان‌ها باید متناسب با نیاز‌های بومی استان طراحی و احداث شوند؛ و همچنین تعیین تکلیف زمین دانشگاه فرهنگیان ضروری است و باید هرچه سریع‌تر پیگیری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص افزایش شهریه مدارس غیردولتی گفت: در صورتی که دانش‌آموزی تمایلی به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی نداشته باشد، باید زمینه ثبت‌نام او در مدارس دولتی فراهم شود. همچنین نرخ حامل‌های انرژی در کودکستان‌ها باید بر اساس نرخ آموزشی محاسبه و نظارت کافی بر شهریه‌ها صورت گیرد تا فشار مالی بر خانواده‌ها کاهش یابد.