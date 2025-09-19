رسانه‌های فلسطینی از شهادت دست‌کم ۵۰ شهروند دیگر در اثر حملات هوایی، زمینی و دریایی ارتش رژیم‌صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه و شلیک موشک‌های دوش پرتاب این رژیم به خانه‌های فلسطینیان در رام الله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی در طول ۲۴ ساعت اخیر دست کم ۵۰ شهروند فلسطینی را در مناطق مختلف نوار غزه شهید کرده است.

در همین راستا، قایق‌های جنگی ارتش رژیم صهیونیستی از ساحل نوار غزه شهر «خان یونس» در جنوب این منطقه را هدف تیراندازی خود قرار دادند.

بیمارستان «ناصر» نیز اعلام کرد که در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به یک چادر آوارگان در غرب شهر خان یونس، ۲ کودک شهید شدند.

شمال اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه نیز هدف گلوله باران توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در همین حال، بیمارستان «العوده «اعلام کرد که در اثر حمله هوایی به گروهی از شهروندان فلسطینی در اردوگاه النصیرات، یک نفر شهید و شماری زخمی شدند.

نظامیان صهیونیست همچنین یک دستگاه خودروی زرهی مملو از مهمات را در بین خانه‌های فلسطینیان در خیابان «النفق» در شمال شهر غزه منفجر کردند.

نظامیان رژیم اسرائیل شماری از خانه‌های فلسطینیان را در محله «تل الهوی» در جنوب غربی شهر غزه منفجر کردند.

یک منبع در بیمارستان «شهدای الاقصی» نیز از شهادت یک نفر و زخمی شدن شمار دیگری از شهروندان فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به گروهی از اهالی در مرکز شهر «دیر البلح» در مرکز نوار غزه خبر داد.

در حمله هوایی به یک چادر آوارگاه در اردوگاه «الشاطی» در غرب شهر غزه نیز یک نفر شهید و شماری زخمی شدند.

شلیک موشک دوش پرتاب به خانه فلسطینیان در رام الله

در کرانه باختری رود اردن نیز یورش‌ها و حملات ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست به شهر‌ها و روستا‌های فلسطینی ادامه یافت.

شبکه الجزیره امروز جمعه به نقل از یک منبع بدون ذکر نام اعلام کرد: نیرو‌های اشغالگر حضور خود در شهرک «سردا» در شهر رام الله در مرکز کرانه باختری را تقویت کرده‌اند.

این منبع افزود: نظامیان صهیونیست سپس یک خانه را در این شهرک محاصره و سپس با راکت‌های دوش پرتاب هدف قرار دادند.

همزمان نیز نظامیان اشغالگر اسرائیل به چند خانه در شهر «نابلس «در شمال کرانه باختری یورش بردند.

در همین حال، جمعیت هلال احمر فلسطین از زخمی شدن یک پزشک فلسطینی بر اثر ضرب و شتم نظامیان صهیونسیت در جریان یورش به خانه اش در شهرک «عرابه» در شمال کرانه باختری خبر داد.

براساس اعلام این جمعیت، نظامیان صهیونیست به یک دستگاه خودروی آمبولانس نیز به هنگام انتقال یک زخمی در اردوگاه «الدهیشه» در شهر بیت لحم در کرانه باختری حمله کردند.

رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگی تمام‌عیار علیه غزه به راه انداخته که تاکنون ۶۵ هزار و ۱۴۱ شهید و بیش از ۱۶۵ هزار و ۹۲۵ زخمی بر جای گذاشته است؛ اکثر قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره تاکنون جان دست‌کم ۴۲۸ فلسطینی از جمله ۱۴۶ کودک را گرفته است. کرانه باختری رود اردن نیز از یورش‌ها و حملات ارتش رژیم صهیونیستی در امان نمانده و در طول این مدت شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شده یا به اسارت برده شده‌اند.