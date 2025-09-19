پخش زنده
امروز: -
در آیینی با حضور جمعی از مسئولان، شاعران و هنرمندان، برترینهای پنجمین کنگره بینالمللی شعر توحیدی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دبیر برگزاری پنجمین کنگره بینالمللی شعر توحیدی میبد گفت: ۸۶۰ اثر از ۲۸۴ شاعر داخلی و خارجی به دبیرخانه کنگره ارسال شد که پس از ارزیابی هیئت داوران، ۳۰ اثر در سه بخش «بزرگسال»، «کودک و نوجوان» و «غیرفارسی» شایسته تقدیر شناخته شدند.
حجتالاسلام اخلاقی، ضمن قدردانی از استقبال شاعران، این رویداد را گامی ارزشمند در ترویج فرهنگ توحیدی دانست.
آیتالله علیرضا اعرافی رئیس حوزههای علمیه کشور و امام جمعه میبد، نیز در سخنانی بر جایگاه والای شعر توحیدی تأکید کرد و اظهار داشت: عظمت توحید به گونهای است که بیان آن جز با طبع لطیف و روحی ظریف میسر نیست. وی همچنین خواستار توجه بیش از پیش نهادهای فرهنگی و اسلامی به حمایت از هنر توحیدی به ویژه شعر شد.
در حاشیه این کنگره، جمعی از هنرمندان به خوشنویسی اسمای الهی پرداختند.