طرح ملی «جمعآوری و مستندسازی دانش بومی جوامع محلی برای حفاظت مشارکتی محیطزیست» بهصورت الگو در چهارمحالوبختیاری آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این طرح با برگزاری کارگاه آموزشی آغاز شد.
این کارگاه با هدف توانمندسازی محیطبانان در شناسایی، ثبت و انتقال دانش بومی جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست برگزار شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان کارگاه گفت: چهارمحالوبختیاری بهعنوان استان نمونه اجرای این طرح انتخاب شده تا تجربیات و دستاوردهای آن در سطح ملی تعمیم یابد.
کریمی افزود: مستندسازی دانش بومی میتواند به غنیسازی استراتژیهای حفاظتی کشور کمک کرده و ارتباط میان محیطبانان و جامعه محلی را تقویت کند.
وی افزود: شناخت و ثبت روشهای سنتی حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی که ریشه در فرهنگ جوامع محلی دارد، با کاهش تعارضات و افزایش اعتماد متقابل، زمینهساز حفاظت مشارکتی و پایدار در کشور خواهد بود.
کریمی تأکید کرد: امروز دیگر حفاظت صرفاً با ابزارهای قانونی یا علمی امکانپذیر نیست؛ بلکه باید به دانش و تجربه بومی احترام گذاشت و آن را در کنار یافتههای علمی بهکار گرفت. این طرح فرصتی ارزشمند برای همافزایی محیطبانان و مردم محلی در حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی است.