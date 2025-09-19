به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در جشن بزرگ «ماجرا‌های نوید در شهر رویاها» در جمع کودکان نصف‌جهان گفت: قرار است شهرداری اصفهان، شهر رویا‌ها را توسعه دهد و بزرگترین چرخ و فلک جهان در این مجموعه ساخته شود.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: این طرح به‌عنوان یک جاذبه جدید گردشگری به‌شمار می‌آید و به ۲۲ هزار جاذبه‌ای که هم‌اکنون اصفهان از آن برخوردار است، افزوده خواهد شد.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان در اصفهان گفت: در این جشنواره که بخشی از آن با همکاری استانداری برگزار می‌شود، تلاش خواهد شد شادی و نشاط به دل کوچه‌ها و خانواده‌ها بازگردد؛ یکی از اهدف این جشنواره شادکردن همه کودکان شهر و ایجاد فضایی مفرح برای آنها و خانواده‌هایشان است.