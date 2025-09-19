به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین قلی بدری با اشاره به شکست سهمگین رژیم صهیونیستی و آمریکایی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان داشت: ملت بزرگ ایران با الهام از آموزه‌های دفاع مقدس هوشمندانه و مصمم تا پای جان با ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار با شکست پروژه توطئه امریکایی و صهیونیستی الهام بخش امت اسلامی در سراسر جهان شد.

وی گفت: هدایت حکیمانه امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس با بنیان فکری و اعتقادی حرکت عظیم انسجام و اتحاد مقدس امت با ولایت امروز با زعامت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در مسیر عزت در قالب جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه با قوت و گستره بیشتری ادامه دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری شهرستان کوهرنگ گفت: با هدف نشر و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه به ویژه نسل جوان و علاقمندان به فرهنگ متعالی دفاع مقدس ویژه برنامه یادواره شهید پاسدار محمدسلیمانی کربلایی شاخص سال شهرستان و یادواره‌های شهید آبروی محله و دیدار و سرکشی از خانواده شهدا و رزمندگان و ایثارگران و میقات صالحین و نشست‌های تببینی و روشنگری و اردو‌های پیشرفت و در هفته دفاع مقدس در شهرستان کوهرنگ برگزار می‌شود.