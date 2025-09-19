پخش زنده
استاندار فارس طی احکام جداگانهای سرپرست فرمانداری شهرستانهای جهرم و خفر را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حسینعلی امیری بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، سجاد مطهرنیا را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم و مهدی شفیعیان را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خفر منصوب کرد.
در احکام صادره، بر لزوم تلاش برای محقق ساختن اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، دستورات رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای شهرستان به خصوص جوانان مومن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساختهای اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیتهای شهرستان تاکید شده است.