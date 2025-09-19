به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛درآئین اختتامیه سومین دوره جشنواره قصه گویی با عنوان نهال امید از نفرات برتر تجلیل شد.

دراین جشنواره ۴۰ قصه گو از۲۶ استان سراسر کشور به مدت دو روز با هم به رقابت پرداختند.

درمجموع ۲هزارو۷۶۰ اثربه دبیر خانه ارسال شده بود که از این تعداد بیش از هزار و ۳۰۰ اثر دربخش قصه گویی و ۳۷۰ اثر دربخش نقالی به ثبت رسید.



همچنین در حاشیه این مراسم، بخش کودک وتالار علم و خلاقیت نوجوانان کتابخانه مرکزی ارومیه افتتاح شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این آئین از راه اندازی ۱۰۰ کتابخانه سیار درکشور تا پایان سالجاری خبر داد.