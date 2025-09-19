پخش زنده
امروز: -
مقامات بهداشتی پاکستان از افزایش چشمگیر موارد ابتلا به مالاریا در ایالتهای مختلف این کشور خبر میدهند؛ پدیدهای که ارتباط مستقیم با بارندگیهای فصلی، وقوع سیلابها و رکود آبهای سطحی دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ درحالیکه بارندگیهای فصلی امسال باعث بروز سیل گسترده در مناطق مختلف پاکستان شده است، نهادهای بهداشتی این کشور با اعلام افزایش تعداد بیماریهای ناشی راکد بودن آب در این کشور خبر داده و اعلام کردند: تنها در ایالت سند تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۵۴ هزار مورد ابتلا ثبت شده است.
در مناطق داخلی سند نیز آمار به مراتب بالاتر است به گونهای که شهر «حیدرآباد» با بیش از ۷۱ هزار مورد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن شهرهای «لارکانا» و «بینظیر آباد» به ترتیب ۴۰ و ۱۷ هزار مورد ابتلا به مالاریا را گزارش کردهاند.
کارشناسان بهداشت میگویند که آبهای راکد ناشی از بارندگیهای موسمی و سیلابها بستر مناسبی برای رشد پشه ناقل مالاریا فراهم کرده و در کنار ضعف سیستم بهداشتی روستایی، خطر گسترش بیماری را افزایش داده است.
این درحالیست که در شهر راولپندی در نزدیکی پایتخت پاکستان گزارشها حاکی از افزایش تعداد بیماران مبتلا به تب «دنگی» است که این بیماری نیز بر اثر پشه زدگی رخ میدهد.
این روند زنگ خطری برای مقامات بهداشتی پاکستان است و کارشناسان خواستار اجرای فوری برنامههای سمپاشی، توزیع پشهبند و آگاهیرسانی عمومی برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری شدهاند.