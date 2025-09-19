محور ایواوغلی – گیت بازرگان هرچه سریعتر زیر بار ترافیک برود
فرماندار ویژه خوی گفت:محور ایواوغلی – گیت بازرگان هرچه سریعتر زیر بار ترافیک برود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛غلامحسن آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، در جریان بازدید، از روند پیشرفت عملیات ساماندهی و تعریض محور ارتباطی ایواوغلی به گیت بازرگان بازدید کرد.
در این بازدید با تأکید بر نقش راهبردی این مسیر در توسعه حملونقل شمال غرب کشور، بر تسریع در تکمیل پروژه و بهرهبرداری هرچه سریعتر از آن تأکید کرد.
وی با اشاره به اتمام عملیات آسفالتریزی ۱۰ کیلومتر از مسیر، در تماس تلفنی با یاسر رهبردین معاون عمرانی استاندار آذربایجانغربی، خواستار بازگشایی این بخش از جاده و عبور ترافیک شد.
فرماندار ویژه خوی همچنین از ۲.۵ کیلومتر باقیمانده محور که هماکنون در مرحله زیرسازی بوده و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال در دست اجراست، بازدید بهعمل آورد.
این مسیر بهعنوان یکی از راههای مهم ترانزیتی و مرزی استان و نیز راه دسترسی مرز رازی خوی، نقش کلیدی در اتصال شهرستان خوی به مرز بازرگان و کریدورهای تجاری شمالغرب کشور ایفا میکند.