به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این استان نمونه موفقی از زندگی مسالمت آمیز و برابر پیروان ادیان الهی در کنار یکدیگر است به گونه‌ای که هموطنان زرتشتی، کلیمی، ارامنه و مسلمان در اصفهان زندگی همراه با برادری و برابری دارند.

در اصفهان، پیروان ادیان توحیدی به خوبی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و اصفهان شهر صلح و دوستی و محل زندگی ادیان توحیدی است که مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می‌کنند. نه تنها امروز بلکه بیش از ۵ قرن است که این شرایط در اصفهان وجود دارد.

اصل سیزدهم قانون اساسی زندگی پیروان ادیان توحیدی در ایران را به رسیمت شناخته است.