به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست، همچون کنگره روز اول استاد شهریار در دانشگاه تبریز، سنت شکنی کرد و زمان سخنرانی خود را در اختیار دیگران گذاشت تا شنونده باشد.

وی صرفا به تشکر از دست اندرکاران و زحمتکشان و اساتید شعر و ادبیات بسنده کرد و گفت: دکتر پزشکیان، ارادت خاصی به استاد شهریار دارد و حتی از اشعارش در دیپلماسی خارجی بهره می‌گیرد.

وی ادامه داد: از هیات دولت تشکر می‌کنم که پیشنهاد ما برای برگزاری این کنگره را تایید کرده و به استان اجازه دادند که برای امسال و سال آینده کنگره بزرگداشت شهریار برگزار شود و حتی جنگ ۱۲ روزه نتوانست مانعی برای این رویداد باشد.

سرمست گفت: این رویداد امسال در تبریز برگزار شد و در سال آینده همزمان در تبریز و تهران برگزار خواهد شد.

وی با بیان این‌که فلسفه وجودی و برگزاری چنین رویدادهایی، تقویت وفاق و انسجام ملی است، افزود: تبریز شهر علامه‌ها، عرفا و شعرا، اولین‌ها است و در تحولات بنیادین سیاسی پیشگام و تقویت کننده وفاق ملی از صدر مشروطه تا انقلاب اسلامی دفاع مقدس و انتخابات بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه پیام دکتر پزشکیان را قرائت کرد.