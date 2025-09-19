فرحبخش گفت طرح برخی شایعات و مطالب در خصوص فعالیت غیرحضوری مدارس از اساس کذب و غیرواقعی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزود: ۶۰۲۰ مدرسه آماده پذیرش بیش از ۶۸۰ هزار دانش آموز در استان کرمان هستند

محمد رضا فرحبخس در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان بیان کرد: سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر استان در روز سه شنبه (اول مهرماه) و با حضور پرشور و نشاط دانش آموزان و معلمان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه شایع شده مدارس در ابتدای سال تحصیلی امسال به صورت مجازی برگزار می‌شود افزود: تمامی مدارس در دوره های مختلف به صورت کاملا حضوری بوده و به هیچ عنوان فعالیت مدارس به صورت مجازی نخواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به اولیا و دانش آموزان توصیه کرد که به این شایعه ها توجه نکنند و امیدواریم مهرماه سال تحصیلی جدید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.

محمد رضا فرحبخش گفت: جشن شکوفه ها روز ۳۱ شهریور ماه ویژه بیش از ۶۵ هزار دانش آموز کلاس اولی در سراسر استان برگزار می شود.