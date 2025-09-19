پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با ماندگاری هوای گرم در استان، نوسان دمایی تغییرات ۱ تا ۲ درجهای خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به اینکه از فردا با افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما خواهیم داشت،گفت: امروز با فعالیت سامانه کم فشار فصلی، ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.
او افزود: وضعیت دریا با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس نسبتا مواج پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد در شرق و جنوب تنگه هرمز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا یک و نیم متر خواهد رسید.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه میشود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر و اسکلههای استان در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد، گفت: وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی تا ظهر روز دوشنبه ۳۱ شهریور تداوم خواهد داشت.
او افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها ورودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود. توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
او افزود: تداوم این شرایط جوی با شدت و ضعف تا اواسط هفته پیش رو در استان مورد انتظار است.