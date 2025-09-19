رییس اداره اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: بیش از یکهزار درخواست کارشناسی برای اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های دولتی استان یزد در یکسال گذشته در سامانه ملی سادا نوین ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید کاظم میرفخرالدین افزود: بخش زیادی از این درخواست‌ها بررسی و پاسخ داده شده؛ اما برخی به دلیل ناتمام ماندن فرآیند کار هنوز در سامانه در انتظار تکمیل فرایند‌ها است.

به گفته وی، بر اساس مصوبه هیات وزیران، همه دستگاه‌های دولتی موظفند برای فروش یا اجاره اموال خود از جمله خودرو، ساختمان، تجهیزات اداری و سایر دارایی‌های دولت از طریق شبکه دولت وارد سامانه سادا نوین به نشانی sadanew.mefa.ir شوند و درخواست کارشناسی خود را ثبت کنند.

وی، هدف از راه‌اندازی این سامانه را افزایش شفافیت، تسهیل امور و ایجاد هماهنگی در فرآیند کارشناسی اموال دولتی اعلام کرد و اظهار داشت: اگر مراحل ثبت به درستی صورت گیرد، پاسخ کارشناسی در دو روز کاری انجام می‌شود. همچنین انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی دادگستری به صورت شفاف از طریق همین سامانه انجام می‌گیرد.

رئیس اداره اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تاکید کرد: استفاده صحیح از سامانه سادا نوین می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان، جلوگیری از دوباره کاری و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی شود.