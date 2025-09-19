رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای سیاستهای تنظیم بازار به منظور کاهش نوسانات قیمت مرغ خبر داد.
بابک مؤمنی از اجرای سیاستهای تنظیم بازار به منظور کاهش نوسانات قیمت مرغ خبر داد و تأکید کرد: پروتئین سفید و گوشت مرغ یکی از کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است.
وی گفت: آثار تغییر قیمت مرغ تا زمانی که تولید در سطح کشور متناسب باشد به طور مستقیم بر قیمتها در سراسر کشور تأثیرگذار است.
مومنی افزود: مهمترین راهکار برای مدیریت بازار، اعمال سیاستهای تنظیم بازار و تمرکز بر افزایش تولید در میانمدت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها در هفته گذشته گفت: در این نشست سیاستهای کلان برای تثبیت بازار و آرامسازی قیمتها اتخاذ شد.
مؤمنی همچنین تصریح کرد: استان مازندران همراه با شش استان دیگر نقش اصلی در تأمین امنیت پروتئینی پایتخت دارد و با اجرای سیاستهای اقتصادی استان، نوسانات قیمت مرغ در مازندران نسبت به دیگر استانها کمتر بوده است.
وی خطاب به مردم استان گفت: با توجه به شرایط بازار پروتئین قرمز از همراهی و شکیبایی مردم عزیز عذرخواهی میکنیم، اما در زمینه پروتئین سفید تلاش داریم با افزایش عرضه و اعمال سیاستهای تنظیم بازار، پاسخگوی تقاضای روزافزون باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به راهکارهای اجرایی برای مدیریت بازار اشاره کرد و افزود: از تولیدکنندگان خواسته شده مرغ پس از مدت زمان قانونی تعیین شده از مرغداری خارج شود. همچنین عرضه مرغ منجمد بدون محدودیت در سراسر استان آغاز شده است که قیمت آن به عنوان مرغ تنظیم بازار، ۹۰ هزار تومان در تمامی شهرستانها ثابت باقی خواهد ماند.
مؤمنی در پایان ضمن تأکید بر ثبات قیمت نهادههای دامی مطابق دستور وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: نظارتها بر تخلفات احتمالی شرکتهای عرضهکننده به صورت جدی ادامه دارد و در کنار آن، سیاستهای حمایتی و تسهیلات کشاورزی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.