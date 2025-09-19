به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ محمد حسین خدابخشی با بیان اینکه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و هنجارشکن در شهر عشق آباد به مرحله اجرا درآمد، افزود: ماموران انتظامی در اجرای این طرح ۱۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن را به علت عدم نصب پلاک، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، حرکات نمایشی و توقیف کردند که راکبان متخلف با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

جانشین انتظامی شهرستان طبس ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه مردم با پلیس گفت: اجرای این قبیل طرح‌ها به صورت مستمر در دستور کار انتظامی قرار داشته و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.