همگرایی بخش خصوصی و دولتی چهارمحال و بختیاری میتواند الگوی مناطق کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس خانه معدن ایران گفت: چهارمحال و بختیاری همگرایی واقعی بین بخش خصوصی و مسوولان دولتی دارد که یک ویژگی خاص در توسعه به شمار میرود و میتواند الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.
محمدرضا بهرامن در نشست هماندیشی با رییس و اعضای هیاتمدیره خانه معدن استان گفت: امروز باید در حوزه معادن و صنایع معدنی سرمایهگذاری بیشتری در سطح کشور انجام شود.
نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: تمامی اطلاعات خانه معدن کشور در قالب اتاق شیشهای است و در سریعترین زمان ممکن به اعضای آن و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی اطلاعرسانی میشود.
بهرامن افزود: بخش معدن از ظرفیتهای بسیار مطلوب چهارمحال و بختیاری است که نیازمند توجه جدی است.
رییس هیات مدیره خانه معدن چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این خانه از سال ۱۳۹۵ تاسیس و فعال شده است.
لیلا رئیسی به بهرهمندی از ظرفیتهای ملی و استانی برای فعال شدن بیشتر خانه معدن چهارمحال و بختیاری اشاره و تاکید کرد: بسیاری از ظرفیتهای بالقوه حوزه معدن این استان هنوز بالفعل نشده است.
وی افزود: ظرفیتهای موجود چهارمحال و بختیاری در حوزه معادن و صنایع معدنی بایستی بهطور خاص در سطح ملی مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیسی گفت: چهارمحال و بختیاری در حوزه معادن و صنایع معدنی هنوز نیاز به فعالیت دارد و اگر جایگاه خود را پیدا کنید روند توسعه این استان تسریع میشود.
وی یادآور شد: در این راستا هدایت سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری ضروری است و اعضای خانه معدن استان از این مهم حمایت میکنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به وجود ۱۶۵ معدن در استان گفت: از این تعداد ۱۲۰ معدن فعال و ۴۵ معدن غیرفعال است، اما قابلیت فعال شدن را دارد.
حسن شمسیپور تاکید کرد: ۱۰۰ پهنه معدنی و ۱۰۰ محدوده معدنی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که در قالب مزایده قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
وی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه معدن و صنایع معدنی چهارمحال و بختیاری میتواند ارزش افزوده و ارزآوری مطلوبتری برای این استان داشته باشد.