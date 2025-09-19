شهردار خرم‌آباد با اشاره به اینکه ۶ هکتار از محله باباطاهر بازآفرینی شد، گفت: معابر، جداره‌ها و دیوار‌های ناامن در محله باباطاهر تغییرات محسوس و کاملی کرده و موجب رضایت گردشگران و ساکنان شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار خرم‌آباد در جریان بازدید از محله تاریخی باباطاهر از احیای کامل معابر، بندکشی، تثبیت جداره‌ها، احیای سردر‌ها و پوشش دیوار‌ها با کاهگل به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده نام برد و افزود: میراث فرهنگی نیز به موازات شهرداری، اقدامات ارزشمندی از جمله مرمت سقاخانه تاریخی انجام داده است.

داریوش بارانی بیرانوند تأکید کرد: این پروژه امروز به یک الگوی بسیار موفق و کامل در سطح کشور تبدیل شده و در جلسه‌ای که مدیرعامل شرکت بازآفرینی کشور برگزار شد نیز بر این موضوع تاکید شد.

شهردار خرم‌آباد از ادامه نهضت پیاده‌روسازی و بازآفرینی مرکز شهر با سه پیمانکار در سال جاری خبر داد و بیان کرد: هدف نهایی تکمیل پیوست فرهنگی محله با احیای خانه‌های تاریخی و تزریق کاربری فرهنگی برای افزایش تردد گردشگران است.

بارانی بیرانوند با اشاره به اینکه مسئله بازآفرینی شهری یکی از ملزومات اساسی توسعه خرم‌آباد است، اظهار کرد: متاسفانه در ادوار گذشته اقدام محسوس و درخوری در مرکز شهر انجام نشده بود.

وی با بیان اینکه سرعت فرسودگی در کشور از سرعت توسعه پیشی گرفته است، افزود: این فرآیند شتابان شرایط زیست را برای ساکنان بافت‌های تاریخی که هویت شهر به آنها گره خورده بسیار دشوار کرده بود.

شهردار خرم‌آباد گفت: پس از بازدید اعضا شورای شهر و مدیریت شهری خرم‌آباد از شهر یزد بستر لازم برای بازآفرینی در خرم‌آباد فراهم و ۶ هکتار از محله باباطاهر برای این منظور انتخاب شد.

وی افزود: پیش از این شهرداری خود را متولی این امر نمی‌دانست، اما امروز با همکاری میراث فرهنگی خود را متولی بازآفرینی شهری می‌دانیم.