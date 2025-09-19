پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد:کامیون حامل مغز بادام خارجی قاچاق به ارزش ۳۱ میلیارد ریال در یزد توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ غلامرضا برزگر گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یک دستگاه کامیون حامل خشکبار را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از کامیون ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم «مغز بادام» خارجی که بدون مجوز گمرکی و به صورت قاچاق حمل میشد کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد گفت: محموله خشکبار کشف شده که کارشناسان ارزش آن را ۳۱ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تحویل گمرک استان یزد شد.