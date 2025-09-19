پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری از استقرار تیم سیار انتقال خون در شلمزار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین هاشمی گفت: تیم سیار انتقال خون در شلمزار یکشنبه ۳۰ مهر برای دریافت خون از اهداکنندگان مستقر است.
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری افزود: هماکنون پایگاههای انتقال خون بروجن و شهرکرد به صورت همهروزه، فارسان در روزهای شنبه و چهارشنبه و بن در روز پنجشنبه آماده خونگیری هستند و در شهرستان اردل و لردگان نیز مراکز خونگیری به صورت دورهای و چند هفته یکبار فعال است.