پروژه لوله‌گذاری خط انتقال آب سرچشمه زارچ به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که با اجرای آن مشکل افت فشار آب در این منطقه برطرف و امکان دسترسی بیش از ۱۰ هزار نفر به آب شرب پایدار فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر امور آبفای زارچ، از افتتاح پروژه لوله‌گذاری خط انتقال آب سرچشمه زارچ خبر داد و گفت: این پروژه مهم و حیاتی حوزه آب و فاضلاب، با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شد.

چهره‌آزاد با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت آبفا اجرا شده است، افزود: اجرای این پروژه سبب شد بیش از ۱۰ هزار نفر از ساکنان منطقه سرچشمه زارچ به آب شرب پایدار و فشار مناسب دسترسی داشته باشند.

مدیر امور آبفای زارچ طول خط انتقال اجراشده را سه هزار و ۲۴۰ متر عنوان کرد و گفت: این لوله‌گذاری با استفاده از لوله GRP با قطر ۴۰۰ میلی‌متر صورت گرفته است.