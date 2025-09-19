پخش زنده
سخنگوی صنعت آب گفت: دریاچه ارومیه احیا میشود، اما نه به شیوههای گذشته و باید روشهای قبلی تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عیسی بزرگ زاده گفت: ۷۳ درصد محصولات کشاورزی غیر راهبردی است بنابراین بدون به خطر انداختن امنیت غذایی میتوان اضافه بارگذاری آب را کاهش داد.
وی گفته یافتههای طرحی نشان میدهد با تقویت نهاد بازار و بکارگیری ابزارهای اقتصادی میتوان با راه اندازی بازاری نه سرمایه گذاری با ارزش حدود یک و دو میلیارد دلار شغل جایگزین باری کشاورزان داوطلب ایجاد کرد.
سخنگوی صنعت آب گفت تنها در اثر اجرای این طرح بیش از ۴۷۰ میلیون متر مکعب در سال آب در داخل حوضه صرفه جویی میشود. در این طرح ۳۱ هزار هکتار معادل ۵ درصد از اراضی کشاورزی دریاچه ارومیه کاهش یافته و الگوی کشت ۲۲ هزار هکتار یونجه کاری به کشت راهبردی جایگزین تغییر مییابد.