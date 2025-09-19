رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن جوی طبس دیدار و به مشکلات و مطالبات آنان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، در جمع خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن معدنجوی طبس حاضر شد و ضمن دلجویی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده پس از حادثه سال گذشته ارائه کرد و بر تداوم پیگیری‌های قضایی و فنی این پرونده تأکید کرد.

وی با اشاره به واکنش فوری در ساعات اولیه وقوع حادثه، گفت: در همان گام نخست، عملیات میدانی برای خارج کردن مصدومان و فوتی‌ها از زیر زمین انجام شد و به سرعت مراحل شناسایی و انتقال جان‌باختگان به خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: پس از حادثه، با مسئولان معدن توافق شد تا مبالغی برای برگزاری مراسم کفن و دفن جان‌باختگان پرداخت شود و هزینه‌های درمان مصدومان نیز مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین از برقراری مستمری ماهیانه ۷ میلیون تومانی برای خانواده‌های حادثه‌دیده خبر داد و تأکید کرد که این مستمری به مدت ۱۰ سال با افزایش سالانه ۲۰ درصدی از سوی معدن پرداخت خواهد شد.

عبدالهی پیگیری‌های فنی برای تأمین ایمنی کامل معدن و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و تصریح کرد: در کنار این اقدامات، رسیدگی‌های قضایی نیز در دستور کار قرار گرفت که شامل پرداخت دیه، صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای برخی مدیران معدن و صدور احکام حبس یک تا سه سال برای تعدادی از مدیران می‌شود و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

در پایان جلسه، رئیس کل دادگستری استان به همراه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان طبس با خانواده‌های جان‌باختگان دیدار چهره به چهره داشتند و ضمن استماع دغدغه‌ها و مشکلات آنان، قول پیگیری فوری تمامی مسائل مطرح‌شده را دادند.