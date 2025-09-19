پخش زنده
رضایی گفت: حدود ۴ هزار مربی و معلم در مدارس غیر دولتی مشغول به تدریس هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش این استان از برگزاری جلسات با دادستان استان برای تعین شهریه دانش آموزان در مدارس غیر دولتی خبر داد و گفت: با توجه به ارسال الگوی تعیین شهریه از سوی وزارت آموزش و پرورش حق الزحمه تدریس معلمان در مدارس دولتی باید تعیین تکلیف شود.
ایوب رضایی با بیان اینکه ۴ هزار مربی و معلم در ۳۰۰ آموزشگاه غیره دولتی مشغول به تحصیل هستند، افزود: مقرر شد با توجه به قانون اداره کار و بر مبنای ۳۰ ساعت کار در هفته حق الزحمه معلمان در مدارس غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
رضایی با اشاره به تعیین شهریه دانش آموزی در مدارس غیر دولتی اضافه کرد: بر اساس دستورالعملی تحت عنوان الگوی تعیین شهریه و مقرر شد الگوی تعیین شهریه براساس عملکرد مدارس غیردولتی و سطح بندی این مدارس شهریهها در سال تحصبی جدید بین۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه نرخ شهریه مدارس غیر دولتی بر مبنای افزایش حقوق اداره کار معلمان شاغل در مدارس غیره انتفاهی کیفیت آموزشی مبتنی بر تجهیزات و امکانات آموزشی موجود در این مدارس تعیین میشود، اضافه کرد: قرار است با حضور دادستان مرکز استان جلسه با موسسان مدارس غیر دولتی برگزار و نرخ نهایی شهریه مدارس تعیین تکلیف می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ار بازگشایی مدارس با حضور ۱۷۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: موضوع سرویس مدارس یکی دیگر از مشکلات پیشروی سال تحصیلی جدید است بطوریکه در صورت ساماندهی نشدن سرویس مدارس با بحران ترافیک مواجه خواهیم شد.
ایوب رضایی با اشاره به موضوع نقل و انتقالات معلمان افزود: نیروهای متقاضی انتقال از استانهای مبدا از جمله اصفهان، سیستان و بلوچستان، تهران و فارس به کهگیلویه و بویراحد بویژه مرکز استان را یکی دیگر از مشکلات اداره کل آموزش و پرورش استان است.
رضایی اضافه کرد: این در حالیست که ظرفیت استان کهگیلویه و بویراحمد پر شده و استانهای مبدا و انتقال دهنده خود با بحران کمبود نیرو مواجه شدهاند.
رضایی با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ نفر متقاضی انتقال به استان هستند، افزود: متأسفانه طی سالهای اخیر و افرادی از استان ما در استانهای دیگر از جمله استان اصفهان و سیستان بلوچستان پذیرفته شدهاند متقاضی انتقال به استان هستند که موافقت با انتقال این افراد باعث کاهش سهیمه پذیرش دانشجویان هم استانی در دانشگاه فرهنگیان استان در سال آینده میشود.
وی با اشاره به اینکه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نیروی معلم مازاد در استان داریم، اضافه کرد: سهمیه استخدامی امسال معلمان در استان پایینترین سهم استخدامی نسبت به سال گذشته بود و در صورت پذیرش نیروهای متقاضی انتقال، این سهیمه حذف میشود.
رضایی خواستار راه اندازی مجدد خط تلفنی نماد برای پیگیری مشکلات و آسیبهای اجتماعی دانش آموزان شد و گفت: با راه اندازی خط نماد به شماره تلفنی ۱۵۷۰ از بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزی میشود.
وی از حذف ۴ باب مدرسه بدون استحکام بنا در شهر یاسوج خبر داد و افزود: پذیرش دانش آموز در این مدارس ممنوع است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان از شناسایی ۸۴۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل در سال گذشته خبر داد، و اضافه کرد: این دانش آموزان علاوه بر افراد ترک تحصیل کرده شامل بیماران صعب اعلاج، مهاجرت به خارج از کشور و فوتی را نیز شامل میشود.
رضایی با اشاره به دانش آموزان لازم تعلیم در استان ادامه داد: تاکنون ۱۰۰ درصد درصد دانشآموزان لازمالتعلیم درکهگیلویه و بویراحمد در مدارس ابتدایی و پایه اول ثبتنام کردهاند.