حدود ۱۵ هزار دانشآموز قمی تاکنون برای استفاده از خدمات سرویس مدارس، در سامانه سپند ثبتنام کردهاند تا حملونقل ایمن و منظم دانشآموزی تضمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تاکنون ۱۵ هزار و ۹ دانشآموز در سامانه پایش ناوگان دانشآموزی (سپند) جهت دریافت خدمات سرویس مدارس که با هدف ساماندهی حملونقل دانشآموزی و افزایش ایمنی سرویسهای مدارس راهاندازی شده است ثبت نام کردهاند.
در این سامانه، ۱۳ شرکت حملونقل درونشهری معرفی و فعال شدهاند که تاکنون ۲۶۰ کد مدرسه به این شرکتها اختصاص یافته تا نسبت به ساماندهی و برنامهریزی سرویسهای دانشآموزی اقدام نمایند.
سامانه سپند با همکاری وزارت آموزش و پرورش، شهرداریها و اتحادیه تاکسیرانی کل کشور راهاندازی شده و بستری یکپارچه برای ثبتنام والدین، نظارت بر ناوگان و رصد موقعیت دانشآموزان فراهم میکند.
والدین میتوانند از طریق سایت irtusepand.ir نسبت به ثبت درخواست سرویس و مشاهده جزئیات مسیر و رانندگان اقدام کنند.