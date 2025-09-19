پخش زنده
با انعقاد تفاهم نامه اجرای عملیات روسازی با شرکت مپنا مترو بهارستان اصفهان تا دوسال آینده بهره برداری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با بیان اینکه طول خط مترو اصفهان بهارستان بیش از ۱۴ کیلومتر است، گفت: هم اکنون دو پیمانکار برای اجرای این طرح حمل و نقل ریلی مشغول به کار هستند و با عقد تفاهم با شرکت مپنا به منظور اجرای عملیات روسازی پیش بینی میشود تا دو سال آینده این طرح مهم به بهره برداری برسد.
محمد مهدی احمدی با اشاره به ارزش ۷ هزار میلیارد ریالی این تفاهم نامه افزود: اصلیترین موضوع در بحث مترو، تکمیل تونل و اجرای عملیات روسازی آن است. البته مترو بهارستان نیاز به ۱۰ مگاوات برق دارد که باید با احداث پستهای برق جدید، آن را تأمین کنیم.
وی، کاهش تردد وسائل نقلیه و آلایندگی زیست محیطی به ویژه آلایندگی هوا و همچنین رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال در شهر جدید بهارستان را از مهمترین دستاوردهای راه اندازی خط مترو برشمرد و گفت: استفاده از ریلهای ملی در این خطوط و فناوریهای بومی از مهمترین اقدامات اجرای این طرح حمل و نقل ریلی است.