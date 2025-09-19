پخش زنده
آیین اختتامیه جشنواره «درختان رشید» همزمان با روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی ، با معرفی آثار و نفرات برتر ، به کار خود در منطقه آزاد انزلی پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیین اختتامیه جشنواره «درختان رشید» همزمان با روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی با حضور گسترده شاعران، نویسندگان، اندیشمندان و هنرمندان در سالن استاد ابتهاج سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
این جشنواره با هدف پاسداشت درختان به عنوان میراث ارزشمند طبیعت و یادبود جنگلبان سرافراز رشید غفاری که در راه حفاظت از درختان جان خود را از دست داد و نیز ادبیات فارسی به عنوان ستون هویت فرهنگی ایران اسلامی، فرصتی فراهم آورد تا پیوندی میان ادب، هنر و محیط زیست برقرار گردد.
مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هم در این مراسم، ضمن تبریک روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و قدردانی از تلاش برگزارکنندگان و مشارکتکنندگان این جشنواره، بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تأکید کرد و گفت: شعر و ادب فارسی همواره زبان گویای فرهنگ ایرانی و حامل پیامهای انسانی، اخلاقی و الهی بوده است.
طاعتی مقدم افزود: برگزاری جشنوارهای با محوریت درختان، علاوه بر پاسداشت زبان و ادب، یادآور اهمیت حفظ طبیعت و منابع خدادادی است و ما موظفیم برای نسلهای آینده، محیطی سالم، سرسبز و شایسته باقی بگذاریم که این مهم با مشارکت مردم، نخبگان و دستگاههای اجرایی تحقق خواهد یافت.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد انزلی، بر استمرار برگزاری جشنوارههای فرهنگی و ادبی در این منطقه تأکید و اضافه کرد: جشنواره درختان رشید میتواند به الگویی موفق برای پیوند میان فرهنگ و محیط زیست تبدیل شود و استمرار آن موجب ارتقای آگاهی عمومی در خصوص اهمیت طبیعت و همچنین معرفی استعدادهای ادبی و هنری خواهد شد.
در این جشنواره، آثار هنرمندان در بخشهای مختلف شعر، داستان کوتاه، پوستر، سرود، نماهنگ، نامه و کاریکلماتور مورد داوری قرار گرفت و در پایان مراسم، نفرات برگزیده هر بخش معرفی و با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره، از آنان تجلیل شد.