به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا خسروپناه اظهار کرد: در قالب بیست‌وششمین و بیست‌وهفتمین برنامه "جمعه‌های مهربانی"، ۷۰۰ بیمار از مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و سایر نیازمندان توسط پزشکان متخصص و فوق‌تخصص ویزیت شدند و ۱۲۰ پرونده پزشکی برای انجام عمل جراحی تشکیل شد و بزودی اقدام لازم جهت انجام این عمل‌ها صورت خواهد گرفت.

وی افزود: این برنامه با حضور پزشکان متخصص در ۹ رشته ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، گوش‌و‌حلق‌وبینی، چشم، داخلی، قلب، اطفال، جراحی اطفال و بیهوشی برگزار شده است.

دکتر خسرپناه ضمن قدردانی از مشارکت فعال پزشکان متخصص و کادر درمانی و پشتیبانی بیمارستان بزرگ دزفول و نیز سایر نیکوکارانی که با کمک‌های مالی جهت تهیه دارو و ملزومات پزشکی مصرفی کمک کردند، ادامه داد: انجام ده‌ها خدمت پاراکلینیکی رایگان همچون تصویربرداری، آزمایشات و... از جمله دیگر اقدامات انجام شده در این برنامه است که به نوبه خود نقش به‌سزایی در کاهش هزینه‌های درمانی بیماران نیازمند دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول می‌گوید: در سال‌های اخیر، فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه قرارگاه جهادی دانشگاه علوم‌پزشکی دزفول در عرصه‌های بهداشتی و درمانی، منشأ تحولات و برکات بسیاری برای نیازمندان و مناطق محروم بوده و بی‌تردید استفاده از ظرفیت ثمن‌ها، مؤسسات خیریه و گروه‌های جهادی فعال در سطح منطقه و کشور، نقش بی‌بدیلی در کسب این موفقیت‌ها داشته است.