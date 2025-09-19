پخش زنده
دو نماینده خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، پیام احمدی و امین میرزازاده، با بردهای درخشان به دیدار نهایی جهانی زاگرب راه یافتند و علیرضا عبدولی نیز برای کسب مدال برنز به میدان خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز نخست رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی با درخشش خوزستانیهای تیم ملی ایران همراه بود.
در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی با شکست قاطع رقبای خود از قرقیزستان و مولداوی، در نیمهنهایی نیز عزیزلی پرآوازه از آذربایجان را سه بر یک مغلوب کرد و فینالیست شد.
امین میرزازاده، ملیپوش سنگینوزن ایران در ۱۳۰ کیلوگرم، پس از برتری مقابل کشتیگیران کرواسی و فنلاند، در نیمهنهایی با نتیجه سه بر یک برابر ونهائو جیانگ از چین به پیروزی رسید و صعودش به فینال را قطعی کرد.
در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی با وجود پیروزیهای ارزشمند در مراحل ابتدایی، در نیمهنهایی مقابل حریف ارمنی شکست خورد و باید برای کسب مدال برنز در دیدار ردهبندی به میدان برود.
حضور دو فینالیست و یک نماینده در دیدار ردهبندی، بار دیگر نقش پررنگ کشتیگیران خوزستانی در تیم ملی ایران را نمایان کرد.
در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای رقابتهای جهانی زاگرب، هفت کشتیگیر و یک مربی از استان خوزستان حضور دارند.