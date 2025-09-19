وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جذب باکیفیت استاد و دانشجو را دو اولویت مهم این وزارتخانه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی صراف در چهل و یکمین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور با بیان اینکه دانشگاه‌ها مطالبات خود را اعلام کنند، گفت: مطالبات وقتی از دانشگاه‌ها شروع شود، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چرا که همه برنامه‌ها برای دانشگاه است و این دانشگاه‌ها هستند که رتبه می‌گیرند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه ۱۵ دانشگاه پیشرو کشور افزود: ۱۵ دانشگاه کشور در خط مقدم هستند و انتظار بیشتری از آنها وجود دارد. امیدوارم جلسات این ۱۵ دانشگاه به صورت پی در پی برگزار شود و نه تنها به تبادل نظر، بلکه به اجرا، اقدام و پیگیری عملی منجر شود.

وزیر علوم به اولویت‌های آغازین وزارت علوم اشاره کرد و گفت: از آغاز شروع کار، دو مسئله جذب استاد و پذیرش دانشجو برای وزارت علوم در اولویت قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود هر دو گروه باکیفیت بالا وارد دانشگاه‌ها می‌شوند.