پخش زنده
امروز: -
معاون گردشگری میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴ میلیون گردشگر از اثار تاریخی، طبیعی و گردشگری استان همدان بازدید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،علی خاکسار با اشاره به استقبال کمنظیر هموطنان برای سفر به استان در تعطیلات پایانی تابستان گفت: بیش از ۴ میلیون گردشگر از ابتدای سال تاکنون از اثار تاریخی، طبیعی و گردشگری استان همدان بازدید کردهاند.
وی افزد: از میان این گردشگران ۲۸۰ هزار نفر در اقامتگاهها و مهمانسراها و هتلهای استان اسکان داشتهاند.
خاکسار گفت: تمامی مراکز اقامتی از جمله هتلها، مهمانپذیرها، خانهمسافرهای مجاز، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای گردشگری و هتلآپارتمانها در همدان تکمیل ظرفیت شدهاند و ستاد اسکان آموزشوپرورش نیز بهطور کامل پذیرای مسافران بوده است.
وی ادامه داد: در استان همدان بیش از هزار و ۹۰۰ اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری وجود دارد که غار علیصدر و آرامگاههای بوعلی سینا و بابا طاهر گنج نامه و جهان کوچک ملایر بیشترین بازدید گردشگران داشتهاند.