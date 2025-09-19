به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: گردشگری، یکی از پویاترین بخش‌های اقتصادی جهان به شمار می‌آید و روستای هدف گردشگری قلعه بالا، به‌ عنوان یکی از مقاصد شاخص استان سمنان، سالانه پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است.

بهمن اخلاقی افزود : افتتاح موزه مردم‌شناسی این روستا، بستری برای معرفی فرهنگ بومی، آداب و رسوم و سبک زندگی سنتی مردمان منطقه فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی سمنان گفت: در حاشیه این مراسم، از لوح ثبت میراث ناملموس «مهارت تهیه و پخت دانو در روستای قلعه بالا» نیز رونمایی شد که نشانگر غنای فرهنگی و تداوم آیین‌های اصیل این روستا است.

بهمن اخلاقی افزود: افتتاح موزه مردم‌شناسی قلعه بالا نه تنها در معرفی میراث ناملموس و فرهنگ بومی روستا نقش‌آفرین است، بلکه به‌عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای و تکمیلی، در روند آماده‌سازی پرونده ثبت جهانی این روستای تاریخی در فهرست یونسکو نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به ارتقای جایگاه گردشگری استان سمنان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

در مراسم بهره برداری از موزه مردم‌شناسی روستای هدف گردشگری قلعه بالا، فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، اعضای کمیته گردشگری کشور، معاون توسعه و مدیریت، رئیس حوزه گردشگری اداره‌کل استان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شاهرود، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا حضور داشتند.

روستای قلعه بالا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای و در جوار منطقه حفاظت شده توران قرار دارد و با خانه‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی پلکانی خود، به‌عنوان نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد از معماری بومی و مقصدی مهم در شرق شهرستان شاهرود شناخته می‌شود.