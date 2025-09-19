مدیر انتشارات به نشر گفت: کتاب «شبحی در پشت بام» به قلم مجید ملامحمدی، داستان مقاومت زنان ایرانی در برابر کشف حجاب در دوران حکومت رضاخان پهلوی را روایت می‌کند.

مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این اثر داستانی با نگاهی هنری و تاریخی، به مبارزات زنان ایرانی در دوره رضاخان علیه سیاست‌های تحمیلی کشف حجاب می‌پردازد.

وی گفت: «شبحی در پشت بام» شامل ده روایت نیمه‌بلند است که به صورت پیوسته و متصل، قاب‌هایی از مقاومت زنان ایرانی در برابر سیاست‌های بی‌حجابی در دوره پهلوی اول را به تصویر می‌کشد.

مدیر به نشر افزود: در این کتاب هر داستان با کلمه‌ای پایان می‌یابد که آغاز داستان بعدی است؛ روشی ادبی که انسجام و پیوستگی خاصی به مجموعه بخشیده است.

مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی، گفت: «کتاب ‘شبحی در پشت بام» از دوران نوجوانی برای مخاطب طراحی شده و شامل مجموعه داستانی است که به موضوع حجاب و مبارزات ملت ایران، به‌ویژه بانوان در دوره رضاخانی می‌پردازد.

وی افزود: این مجموعه تلاش‌ها و اقدامات زنان شجاع ایرانی را در مقابله با سیاست‌های بی‌حجابی روایت می‌کند.

فرزانه گفت: هر داستان، تصویری مستقل، اما مرتبط از صحنه‌هایی است که زنان ایرانی در مواجهه با کشف حجاب رضاخانی تجربه کرده‌اند.

وی افزود: این کتاب نه‌تنها یک اثر ادبی، بلکه تلاشی برای زنده نگه‌داشتن خاطره مقاومت فرهنگی ملت ایران در برابر سیاست‌های ضد دینی و ضد فرهنگی دوره پهلوی است.

این ناشر گفت: «شبحی در پشت بام» با نگاهی انسانی و هنری، مخاطب نوجوان را با بخشی از تاریخ معاصر کشور آشنا می‌سازد و ارزش‌های دینی و ملی را در قالب داستان‌هایی تأثیرگذار منتقل می‌کند.

انتشارات آستان قدس رضوی (به‌نشر) با انتشار بیش از ۳۰ میلیون نسخه کتاب در حوزه‌های اسلامی، قرآنی و علوم انسانی، نقشی برجسته در ارتقای فرهنگ عمومی و کتابخوانی ایفا کرده است.

این انتشارات همچنین تاکنون چندین جوایز ملی و استانی کسب کرده و در توسعه نشر الکترونیک و محصولات فرهنگی در آثار کودک و نوجوان نیز فعال است. روایت داستانی مقاومت زنان ایرانی در برابر کشف حجاب

