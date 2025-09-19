پخش زنده
امروز: -
از ۵ جلد کتاب با موضوع حکایات و افسانهها در لنده رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در مراسمی با حضور خانوادههای محترم شهدا، مسئولان، نویسندگان و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر از مجموعه سهجلدی «مَتَتی شامل ننه بیگم، شرند پرند و سیاه زنگی نوشته عابد اسکندری، و همچنین دو دفتر غزلیات «شرح درد» و «پرنیان خیال» اثر حیاتاله پایانی، در لنده رونمایی شد.
رئیس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان لنده در این آئین رونمایی گفت: مجموعه سه جلدی «مَتَتی» شامل سه جلد «شِرِند و پِرِند»، «سیاه زَنگی» و «ننه بَیگُم» حاصل بیش از یک سال تلاش عابد اسکندری و مصاحبه با بیش از ۷۰ با اهالی فرهنگ منطقه است.
اسماعیل زارعی با بیان اینکه استفاده از زبان ساده و امروزی در این داستانها موجب شده مطالعه این کتابها برای نوجوانان بالای ده سال نیز جذاب و قابلفهم باشد، افزود: این آثار به گردآوری مَتَلها، حکایات و افسانههای بومی کهگیلویه و بویراحمد پرداخته که بسیاری از آنها با فرهنگهای مناطق زاگرسنشین، خوزستان، بوشهر و فارس نیز مشترک است.
زارعی با شاره به اینکه رمان «یه کِفَه نون» اثر آقای اسکندری نیز آماده چاپ است، اضافه کرد: پیش از این، آثار دیگری از اسکندری همچون «مرد قانون»، «ناگفتههای ثانی»، «آخرین شهریور»، «ابرمردان ایل» (همراه با استاد کورش محمدی)، «با مَرام» (همراه با استاد کورش محمدی) منتشر شد.
در بخش دیگری از این مراسم، آثار جدید استاد حیاتاله پایانی، شاعر مطرح شهرستان، شامل دو مجموعه غزلیات «شرح درد» و «پرنیان خیال» نیز رونمایی شد.
در پایان این مراسم فرهنگی از آقایان عابد اسکندری و حیاتاله پایانی نویسنده این کتابها تجلیل شد.