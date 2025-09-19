به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فتاحی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری در راستای تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید، این مقدار از انواع دارو‌های دام، طیور و آبزیان از استان مرکزی صادر شده است.

او افزود: صادرات انواع دارو، مواد معدنی و ویتامین به صورت محلول، پودر و بلوس به کشور‌های عراق و افغانستان انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی یادآور شد: در این مدت همچنین هزار و ۵۰۰ لیتر انواع مواد ضدعفونی کننده با نظارت‌های دامپزشکی و به صورت محلول به کشور عراق صادر شده است.