مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی: ۲۴ هزارو ۲۲۰ کیلو گرم اقلام دارویی دامی از این استان به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فتاحی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری در راستای تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید، این مقدار از انواع داروهای دام، طیور و آبزیان از استان مرکزی صادر شده است.
او افزود: صادرات انواع دارو، مواد معدنی و ویتامین به صورت محلول، پودر و بلوس به کشورهای عراق و افغانستان انجام شد.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی یادآور شد: در این مدت همچنین هزار و ۵۰۰ لیتر انواع مواد ضدعفونی کننده با نظارتهای دامپزشکی و به صورت محلول به کشور عراق صادر شده است.