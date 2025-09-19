نماینده مردم مشهد و کلات درمجلس شورای اسلامی و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات خراسان رضوی از قاری بین المللی قرآن در مشهد عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،عظیمی راد نماینده مردم مشهد و کلات درمجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سلطانی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات خراسان رضوی به عیادت وحید مجتهدزاده قاری قرآن که در بستر بیماری لست رفتند.

این دیدار با هدف بررسی مشکلات درمانی و معیشتی این قاری برجسته قرآنی بود.وحید مجتهد‌زاده در ۳۰ سال هم‌نشینی با قرآن با سفر به ۱۶ کشور، سفیر قرآنی جمهوری اسلامی در این کشور‌ها بود.

ایت قاری بین‌المللی قرآن کریم چند سالی است به دلیل ابتلا به بیماری قند و آثار سوء این بیماری، دیگر توان حضور در محافل و جلسات قرآن و تلاوت کلام وحی را ندارد.