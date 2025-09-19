روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش از برقرای اولین پرواز شرکت هواپیمایی نسیم به کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با هدف تسهیل تردد گردشگران و مسافران در جشنواره تابستانه کیش و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای افزایش تعداد پرواز‌ها به مقصد کیش، شرکت هواپیمایی نسیم اولین پرواز خود را از مبداء تهران به فرودگاه بین‌المللی کیش انجام خواهد داد.

براساس برنامه پروازی، نخستین پرواز این شرکت هواپیمایی از تهران به مقصد کیش در ساعت ۲۲:۲۰ در فرودگاه بین‌المللی کیش به زمین خواهد نشست.