آقای ابوالحسنی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در کتاب «استعمارشناسی با تأکید بر ماهیت استعمار انگلیس» به بررسی تاریخی، تحلیلی و راهبردی سیاستها، مظالم و ساختار‌های استعمار بریتانیا پرداخته شده و بخشی از منظومه فکری دشمنشناسی در تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی به شمار میرود.

وی درباره این اثر گفت: «کتاب استعمارشناسی با تأکید بر ماهیت استعمار انگلیس حاصل هفت سال پژوهش مستمر است.

این نویسنده افزود: کتاب بخشی از مجموعه ۳۰ جلدی طرح ملی استعمارشناسی، مجموع‌های گرانسنگ است که تمام مباحث مطرح شده در زمینه شناخت استعمار را در قالبی منسجم گردآوری کرده و میتوان آن را یک منظومه کامل در دانش دشمن‌شناسی دانست.

وی گفت: این اثر با رویکردی تاریخی، به واکاوی مبانی، اهداف و عملکرد‌های استعمار انگلیس پرداخته پرداخته و تلاش کرده است تا مخاطب را با خط پیوند میان استعمار کهنه، نو و فرانو آشنا سازد.

ابوالحسنی افزود: شناخت دقیق ماهیت استعمار انگلیس، یکی از پایه‌های اصلی حرکت‌های ضد استعماری ایرانیان در تاریخ معاصر و از مبانی راهبردی انقلاب اسلامی است.

مجموعه ۳۰ جلدی «استعمار شناسی ایرانی» با تلاش ۳۰ پژوهشگر و محقق در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سه روز پیش در سالن همایش‌های برج میلاد رونمایی شد.