بیست و هفتمین روز از شهریورماه در تقویم رسمی کشور به نام روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار و زاده سال ۱۲۸۵، در بیست و هفتمین روز شهریورماه سال ۱۳۶۷ چشم از جهان فروبست و به همین مناسبت و منظور گرامیداشت یاد و خاطره این شاعر پرآوازه ایران، به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.
شعر "علیای همای رحمت" یکی از معروف ترین، زیباترین و دلنشینترین آثار شهریار است.
به واسطه شاعران پرآوازه و صاحب سبک، ایران به مهد شعر و ادبیات مشهور است.