نویسنده کتاب «متولد کوچه پنجاه و سه» گفت:هدف از تدوین این اثر، بازنمایی نقش فرماندهان جهاد سازندگی به‌عنوان قشری کمتر روایت‌شده است.

مصطفی زمانی‌فر، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس، در مصاحبه باخبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به راوی کتاب اشاره کرد و افزود: حاج حاج حسن امین از فرماندهان جهاد سازندگی یزد راوی کتاب است، که هم در میدان رزم و هم در عرصه فرهنگ حضور فعال داشته و همین موضوع انگیزه‌ای شد تا خاطرات او گردآوری و تدوین شود.

وی گفت: کتاب «متولد کوچه ۵۳» با نثری ساده و روان، سیر زندگی این جهادگر یزدی را به ترتیب زمانی از دوران کودکی آغاز کرده و تا مقاطع پس از دفاع مقدس ادامه می‌دهد. به گفته او، این اثر تلاش دارد خواننده را با ابعاد گوناگون شخصیت راوی آشنا کند.

زمانی‌فر درباره بخش‌های برجسته کتاب اظهار داشت: روایت روز‌های حضور حاج حسن امین در اوج مبارزات انقلاب اسلامی در تهران و همچنین فعالیت‌های کمتر دیده‌شده جهاد سازندگی یزد در جبهه‌ها از قسمت‌های جذاب و خواندنی کتاب است.

وی افزود: حاج حسن امین تنها یک رزمنده و جهادگر نیست؛ او شخصیتی فرهنگی و کتاب‌خوان است که انس ویژه‌ای با قرآن و نهج‌البلاغه دارد و امروز نیز در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی از جمله تدریس معارف دینی فعال است.

به گفته وی کسانی که در سال‌های دفاع مقدس تأثیرگذار بودند، معرفی دوباره آنها می‌تواند نسل جوان را با بخشی از تاریخ ارزشمند کشور آشنا کند.

کتاب «متولد کوچه ۵۳» خاطرات حاج حسن امین به قلم مصطفی زمانی فر توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. مصطفی زمانی فر، نویسنده این اثر، متولد سال ۱۳۶۰ و اهل یزد است. کتاب "خانه عمو حسین" نیز پیش ازین از این نویسنده منتشر شده است.